España desbanca a Argentina al frente de la clasificación FIFA

La selección española de fútbol vuelve a liderar la clasificación mundial de la FIFA, por primera vez desde 2014, mientras que Argentina, N°1 del ranking desde abril de 2023, cae al tercer puesto, superada también por Francia.

Vigente campeona de Europa y finalista de la última Liga de Naciones de la UEFA, la Roja asciende al primer puesto gracias a sus últimos resultados, dos claras victorias (0-3 en Bulgaria y 0-6 en Turquía) en los dos primeros partidos de clasificación para el Mundial 2026.

"La Roja ocupó por última vez el primer puesto de la clasificación en junio de 2014, cuando era campeona del mundo y de Europa", recordó la FIFA en su comunicado.

Pese a estar ya clasificado para la cita mundialista del próximo año en Estados Unidos, México y Canadá, la última derrota del equipo de Lionel Scaloni no sólo provoca que la Albiceleste pierda el N°1, sino que sea superada también por Francia.

Más allá del podio, la otra gran novedad del Top 10 es el regreso de Italia a la élite mundial, gracias a sus últimas victorias contra Estonia (5-0) e Israel (4-5).

Otra tetracampeona mundial, Alemania, sigue pagando sus malos resultados y cae al 12° puesto.

La otra gran potencia del fútbol sudamericano, Brasil, pierde un puesto (6°), superado por el Portugal de Cristiano Ronaldo.

- Clasificación de la FIFA publicada el 18 de septiembre de 2025:

1. España 1875,37 puntos (+1)

2. Francia 1870,92 (+1)

3. Argentina 1870,32 (-2)

4. Inglaterra 1820,44

5. Portugal 1779,55 (+1)

6. Brasil 1761,6 (-1)

7. Países Bajos 1754,17

8. Bélgica 1739,54

9. Croacia 1714,2 (+1)

10. Italia 1710,06 (+1)

...

13. Colombia 1692,1 (+1)

14. México 1688,38 (-1)

15. Uruguay (1673,65 (+1)

24. Ecuador 1588,04 (+1)

29. Panamá 1529,71 (+1)

37. Paraguay 1501,01 (+6)

47. Costa Rica 1481,13 (-7)

48. Perú 1469,31 (-6)

49. Venezuela 1465,02 (-3)

57. Chile 1441,66

65. Honduras 1383,98 (+1)

77. Bolivia 1332,24 (+1)

90. El Salvador 1267,75 (-3)

98. Guatemala 1230,73 (+2)

132. Nicaragua 1120,78 (-2)

142. República Dominicana 1074,46

155. Puerto Rico 1020,44 (+2)

167. Cuba 980,33 (-1)

