España: descarrilan dos trenes en Andalucía, "al menos dos muertos y varios heridos"

Según fuentes de la Guardia Civil, el accidente causó al menos dos muertos y varios heridos.

El operador de infraestructuras ferroviarias español, ADIF, anunció que un tren Iryo con destino a Madrid descarriló, cruzó otra vía y chocó con un tren con destino a Huelva, lo que provocó su descarrilamiento.

Los trenes estaban dirigiéndose a la estación de Madrid Puerta de Atocha; la circulación de alta velocidad entre Andalucía y Madrid se encuentra interrumpida.

Según informó el administrador de infraestructuras ferroviarias (ADIF) en sus cuentas de las redes sociales, el incidente ocurrió en la tarde cuando un tren de la compañía Iryo procedente de Málaga (Andalucía) descarriló en los desvíos de acceso al andén 1 de la estación de Adamuz, invadiendo la línea adyacente.

La invasión del andén causó el descarrilamiento de un segundo convoy que estaba transitando por el mismo punto.

Un periodista de la radio nacional española, RNE, Salvador Jomenez, que viajaba en el tren salido de Málaga, relató lo sucedido en directo, señalando que los últimos dos vagones habían descarrilado y que uno de ellos "se había volcado completamente".

"Partimos puntuales a las 18:40 de Málaga hacia Madrid, yo estaba en el primer vagón. En un momento dado fue como un terremoto", relató, añadiendo que el personal a bordo pidió la intervención de pasajeros con competencias sanitarias para socorrer a los heridos y utilizó martillos para romper las ventanas antes de proceder a la evacuación.

Según el testimonio, habría pasajeros atrapados en el vagón volcado. (ANSA).