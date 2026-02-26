España: Desclasificación documentos golpe, operación blanqueo Juan Carlos I

El dirigente político se reafirmó en su tesis de que Juan Carlos I "sabía lo que se estaba preparando" y "dejó transcurrir muchas horas, probablemente viendo cómo se situaban los distintos capitanes generales" ante el intento de golpe.

Un mensaje de Juan Carlos I en el que decía que la Corona estaba en contra de la intentona golpista se emitió en televisión más de siete horas después de que Antonio Tejero entrara en el Congreso de los Diputados.

Los documentos desclasificados confirman que Juan Carlos I impidió al general Alfonso Armada, considerado el ideólogo de la intentona golpista, de acudir a La Zarzuela.

Entre los documentos desclasificados hay una supuesta nota interna del PCE en la que se habla del "intento de la extrema derecha de implicar a la monarquía en el 23-F".

Santiago dijo que se han revisado los archivos internos del PCE y que no hay constancia de esa nota que "todo parece indicar que es falsa". (ANSA).