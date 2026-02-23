España desclasificará documentos sobre el intento de golpe de Estado de 1981

MADRID, 23 feb (Reuters) -

España desclasificará documentos que podrían arrojar más luz sobre el intento de golpe de Estado de 1981 que amenazó con derrocar su incipiente democracia, según anunció el lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Desclasificar los documentos era una forma de saldar una deuda histórica con la ciudadanía española, dijo Sánchez en una publicación en la red social X.

"Las democracias deben conocer su pasado para construir un futuro más libre", escribió.

Los archivos, que se publicarán el miércoles tras repetidas solicitudes para su divulgación, podrían ofrecer una nueva perspectiva sobre el papel del rey emérito Juan Carlos I, así como sobre la participación de los servicios de inteligencia y otras instituciones estatales.

Sin embargo, muchos documentos relacionados con el complot han desaparecido, advirtió el exjefe de los servicios secretos Alberto Saiz en una entrevista concedida en 2022 a la cadena La Sexta.

En el fallido golpe de Estado, Antonio Tejero, teniente coronel de la policía militarizada de la Guardia Civil, y un grupo de hombres irrumpieron en la Cámara Baja del Parlamento en Madrid.

Dispararon al aire y mantuvieron como rehenes a los aterrorizados parlamentarios durante unas 17 horas, interrumpiendo la toma de posesión del nuevo Gobierno con el objetivo de forzar el retorno a la dictadura en nombre del rey.

El complot fracasó después de que Juan Carlos pronunciara un discurso televisado en directo en el que respaldaba al Gobierno democráticamente elegido y al orden constitucional.

(Información de Charlie Devereux; edición de David Latona y Ros Russell; edición en español de Paula Villalba)