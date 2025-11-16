España desconvoca a Huijsen por "molestias musculares" antes de partido contra Turquía

La selección española de fútbol anunció este domingo la baja de su convocatoria del central Dean Huijsen, jugador del Real Madrid, que se perderá el partido contra Turquía del martes, en el que la Roja busca sellar su boleto al Mundial 2026.

"Dean Huijsen ha sido desconvocado para disputar el último partido de clasificación para el Mundial 2026 que va a enfrentar a España contra Turquía por las molestias musculares que ya le impidieron jugar contra Georgia y de las que su club ha estado informado en todo momento", anunció en un breve comunicado la Federación Española de Fútbol (RFEF).

Esta baja se une a la del atacante del FC Barcelona Lamine Yamal, desconvocado el martes tras haberse sometido a "un procedimiento invasivo de radiofrecuencia para el tratamiento de sus molestias en el pubis", según informó la RFEF.

España, que lidera el Grupo E con 15 puntos, recibe el martes a Turquía, y gracias a su diferencia de goles (+19 contra +4) incluso una derrota serviría para que la Roja certifique su presencia en el Mundial 2026, siempre que no sea por goleada.

bur-dam/ag