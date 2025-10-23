España desplegará en Polonia otros dos cazas para reforzar la protección del espacio aéreo aliado ante los drones rusos

MADRID, 23 Oct. 2025 (Europa Press) -

España enviará a Polonia en noviembre otros dos cazas en el marco de la misión de la OTAN 'Centinela Oriental', impulsada por la Alianza Atlántica para intensificar la protección del espacio aéreo de los aliados en respuesta a las incursiones rusas con drones, según ha podido saber Europa Press.

Estos dos aviones de combate se suman a los otros medios aportados en el marco de la nueva operación de la OTAN: dos Eurofighter --C16 en su designación militar española-- del Ala 11 (Morón, Sevilla) y el avión cisterna A400M del Ala 31 (Zaragoza) destinados en la base aérea de Siauliai (Lituania).

En Siauliai se encuentran actualmente las aeronaves asignadas al refuerzo de la policía aérea del Báltico y es el destacamento 'Vilkas' del Ejército del Aire y del Espacio el que presta el apoyo español. Al mando del teniente coronel Francisco Holgado del Águila, opera desde agosto y en noviembre será relevado por un nuevo contingente para continuar con esta misión de la Alianza. Está compuesto por unos 200 aviadores de hasta 15 unidades diferentes del Ejército del Aire y del Espacio, y cuenta con ocho Eurofighter del Ala 11.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y el comandante supremo aliado en Europa, el general Alexus G. Grynkewich, anunciaron la puesta en marcha de 'Centinela Oriental' el 12 de septiembre, como respuesta a la violación dos días antes del espacio aéreo aliado por parte de drones rusos, aunque no precisó qué capacidades de los socios requeriría. El mismo día, España anunció su intención de participar en la misión y ofreció tres cazas, un sistema de radar y un A400 y descartó ceder una batería antimisiles.

CAPACIDADES DEL RESTO Con los cuatro cazas, España se convierte en uno de los países que más aporta a 'Centinela Oriental'. Alemania también contribuye con cuatro aviones Eurofighter, pero con base en el propio país; Francia ha desplegado en Polonia tres cazas Rafale y un avión de transporte A400M para entregar municiones y suministros; y Reino Unido aporta dos Eurofighter con base en Reino Unido y un apoyo de reabastecimiento en vuelo Voyager, que también tendrá su base en Reino Unido, según fuentes de la OTAN.

Además, Italia ha destinado un avión de alerta temprana aerotransportado en Estonia y un sistema de defensa aérea SAMP/T; República Checa cede tres helicópteros Mi-171S en Polonia con aproximadamente 150 miembros de personal de apoyo; Dinamarca contribuye con dos aviones de combate F-35 con base en Dinamarca y con la fragata 'Niels Jule'; y Turquía ha enviado uno de sus aviones de Sistema Aéreo de Alerta y Control a Lituania.