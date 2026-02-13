España detecta los primeros casos de peste porcina fuera de la zona del brote de Barcelona

BARCELONA, 13 feb (Reuters) -

Se han detectado dos casos de peste porcina africana en España entre jabalíes por primera vez fuera de la zona del brote original cerca de Barcelona, lo que ha provocado restricciones adicionales al movimiento de personas y ganado, según informaron el viernes las autoridades regionales de Cataluña.

Los nuevos casos se detectaron cerca de las localidades occidentales de El Papiol y Molins de Rei, en el área metropolitana de Barcelona, donde no hay granjas porcinas, según informaron las autoridades.

La peste porcina africana no es perjudicial para los seres humanos, pero se propaga rápidamente entre los cerdos y los jabalíes. Los brotes suelen llevar a los países a restringir sus importaciones de carne de cerdo procedentes de países o regiones con casos activos.

España es el principal productor de carne de cerdo de la Unión Europea, con una cuarta parte de la producción del bloque y unas exportaciones anuales por valor de unos 3.500 millones de euros (4.200 millones de dólares).

El brote inicial, el primero en España desde 1994, se produjo en las colinas de Collserola, al norte de Barcelona, sin que se hayan registrado casos en granjas.

"Era de esperar que, en algún momento, uno de los jabalíes se desplazara hacia el sur", dijo a los periodistas el consejero de Agricultura de la Generalitat de Cataluña, Óscar Ordeig, en una rueda de prensa.

Añadió que, al tratarse de un brote secundario, las nuevas medidas —entre las que se incluyen la desinfección, la recogida y la gestión de los cadáveres de jabalíes, las búsquedas con drones y la estimación de la densidad de la población de jabalíes en la zona infectada— solo afectarían a las dos localidades.

En total, se han encontrado 155 cerdos infectados en la zona de Barcelona, con 13 nuevos casos detectados en los últimos días, según dijo.

(1 dólar = 0,8437 euros)

(Información de Joan Faus y David Latona; edición de David Holmes; edición en español de Paula Villalba)