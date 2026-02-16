España: detenido por encargar a Mara Salvatrucha asesinato en Murcia

El detenido ordenó el asesinato a cambio de 3000 euros, informó la policía española.

La detención es fruto del análisis de la información obtenida tras una macrooperación contra este grupo criminal desarrollado hace un año que se saldó con la detención de 27 pandilleros en varias ciudades de España y que contó con la colaboración previa del FBI estadounidense y de la Policía Nacional Civil de El Salvador.

Los agentes acreditaron entonces que la MS-13 estaba intentando diversificar sus actividades en España.

En aquel momento la policía detectó un encargo para asesinar a una persona y comprobó que los pandilleros tenían un plan concreto de ejecución.

La posibilidad de amenaza real contra la vida de la víctima obligó a los agentes a adelantar el dispositivo de detenciones.

Aquella operación permitió descubrir comunicaciones que vinculan al ahora detenido con los líderes de la Mara. (ANSA).