España detiene a presunto pirómano relacionado con incendios; muere un segundo bombero

Por David Latona y Charlie Devereux

MADRID, 14 ago (Reuters) - Un segundo bombero voluntario falleció mientras luchaba contra un incendio forestal en la provincia septentrional española de León, en una jornada en que la policía detuvo a un hombre por iniciar presuntamente otro fuego cuando el país vive una de sus peores temporadas de incendios de los últimos 20 años.

"Hoy lamentamos un nuevo fallecimiento de una persona que formaba parte del dispositivo que lucha contra los incendios en la provincia de León", escribió Nicanor Sen, delegado del Gobierno central en la comunidad autónoma de Castilla y León, en la red social X.

Medios locales identificaron a la víctima como Jaime Aparicio, de 37 años, que sufrió quemaduras en el 85% de su cuerpo tras quedar atrapado junto a otro voluntario entre dos frentes cerca de la localidad de Nogarejas, mientras intentaban crear cortafuegos con desbrozadoras. Es la séptima víctima mortal de los incendios forestales en lo que va de año.

Su compañero Abel Ramos, de 35 años, falleció el martes. El lunes pereció un hombre en otro incendio a las afueras de Madrid.

La policía detuvo a un hombre en el norte de la provincia de Zamora por provocar un incendio que quemó 4000 hectáreas, mientras que otro fue arrestado por provocar seis incendios a principios de agosto en el sur de la provincia de Málaga.

Diez personas han sido detenidas desde el 1 de junio, según la policía, que investiga a otras 38 por provocar de forma deliberada incendios forestales. En España, los pirómanos condenados pueden enfrentarse a penas de hasta cinco años de cárcel y cuantiosas multas.

Tres bomberos se encuentran en estado crítico por las quemaduras que sufrieron al luchar contra un incendio cerca de Orense, en la región noroccidental de Galicia.

Los incendios forestales en España se han visto avivados por una de las olas de calor más prolongadas desde que se tienen registros. Han arrasado unas 148.000 hectáreas este año, la segunda mayor superficie desde 2006.

Esto supone más de una cuarta parte de las 512.000 hectáreas quemadas en la Unión Europea en lo que va de año, según el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales de la Comisión Europea.

España recibió el jueves dos aviones antiincendios Canadair de Francia tras pedir ayuda a sus socios europeos para hacer frente a los incendios, dijo el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en una entrevista en RTVE.

Casi dos decenas de incendios siguen activos, alimentados por el viento y el calor extremo.

Unas 9500 personas fueron evacuadas de sus pueblos y cientos recibieron la orden de quedarse en casa.

(Reporte de David Latona, Joan Faus, Asilinn Laing y Pietro Lombardi; escrito por Charlie Devereux; editado en español por Patrycja Dobrowolska y Carlos Serrano)