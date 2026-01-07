España dice desconocer cualquier plan francés para Groenlandia

MADRID, 7 ene (Reuters) -

El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, dijo el miércoles que Madrid no tenía conocimiento de ningún en relación con Groenlandia, ni de que dicho plan se hubiera compartido con otros socios europeos.

Francia dijo anteriormente el miércoles que estaba discutiendo una respuesta con los socios europeos en caso de que Estados Unidos actuara sobre su amenaza de apoderarse de Groenlandia. "Sobre el plan del ministro de exteriores francés no tenemos conocimiento. He leído las declaraciones, pero no me consta que haya ningún plan o que se haya compartido con el resto de socios europeos", dijo Albares en una rueda de prensa tras una reunión del gabinete.

También dijo que, en relación con la guerra de Rusia en Ucrania, los países que negocian el cese de las hostilidades estaban aún lejos de un plan de paz y añadió que por el momento sólo había un esbozo de ideas. (Información de Jesús Calero; edición de Andrei Khalip; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)