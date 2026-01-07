España dice que sus empresas en Venezuela están tranquilas y cuentan con el respaldo del Gobierno

MADRID, 7 ene (Reuters) -

Representantes del Gobierno español afirmaron el miércoles que las empresas españolas que operan en Venezuela, entre ellas la petrolera Repsol, estaban tranquilas y sabían que contaban con el respaldo del Gobierno en caso de necesidad.

Los comentarios se producen después de que España advirtiera de que no reconocería una intervención estadounidense en Venezuela que violara el derecho internacional.

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, dijo que las relaciones comerciales en Venezuela se habían reducido significativamente en los últimos años, y añadió que España había mantenido la presencia de 60 empresas.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, dijo que Madrid estaba en contacto tanto con el nuevo Gobierno de Venezuela como con la oposición y que había hablado la semana pasada con el líder opositor Edmundo González. (Información de Victoria Waldersee y Emma Pinedo; redacción de Jesús Calero; edición de Andrei Khalip; editado en español por Patrycja Dobrowolska)