España: dimite jefe operativo de Policía española denunciado por violación

Un juez abrió una investigación contra él y lo citó a declarar como querellado el próximo 17 de marzo.

La víctima, inspectora de la Policía Nacional, presentó una querella contra González por supuestos delitos de agresión sexual, coacciones, lesiones psíquicas y malversación de caudales públicos, informó su abogado, Jorge Piedrafita.

Los hechos ocurrieron en abril de 2025, cuando la agente "recibió la orden de acudir con un coche camuflado al restaurante donde se encontraba el DAO con otro mando comiendo", según su relato.

Entonces le ordenó llevarlo a su "vivienda oficial, propiedad del ministerio del Interior", donde el querellado la agredió sexualmente "con penetración", lo que fue "rechazado" por ella "de forma verbal, expresa, rotunda y continuada".

La denunciante señala que González se valió de su "autoridad" para cometer la agresión que se prolongó "hasta que la víctima pudo zafarse y huir de la vivienda ministerial".

La víctima fue "coaccionada de forma directa por el denunciado e indirecta por altos cargos policiales para que no denunciara los hechos".

Actualmente se encuentra de baja psicológica.

La víctima "mantuvo en el pasado una relación de afectividad con González" que no llegaba a cortar debido a la "presión psicológica ejercida" por González por "la invocación reiterada de su autoridad jerárquica" y por el "temor a represalias profesionales".

La mujer puso fin a la relación de forma "unilateral" lo que él "no aceptó" e "iniciando a partir de entonces una conducta obsesiva de acoso y contacto no deseado".

El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, dijo hoy sentirse "decepcionado" con el que fue su cargo de confianza y dijo que desconocía la denuncia.

"Si lo hubiésemos sabido, hubiéramos pedido la renuncia como se hizo ayer", manifestó.

Marlaska dijo que se abrió una investigación interna para conocer si la mano derecha de González, el comisario Óscar San Juan, quien fue relevado de sus funciones, conocía el supuesto caso de violación.

El Partido Popular (PP) pidió su dimisión y acusó al gobierno de "proteger" a González y de "tapar" la agresión sexual. (ANSA).