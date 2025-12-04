España dispara un 21,5% la riqueza de sus multimillonarios y suma ocho nuevos ultrarricos en 2025, según UBS

MADRID, 4 Dic. 2025 (Europa Press) -

Los multimillonarios españoles vieron incrementadas sus fortunas un 21,5% en 2025, hasta los US$213.100 millones (182.602 millones de euros), al tiempo que ocho personas más adquirieron el estatus de ultrarrico, hasta elevar la cifra a 32.

Según se desprende de la última edición del informe 'Billionaire Ambitions 2025' de UBS, los españoles más ricos añadieron US$11.600 millones (9.940 millones de euros) a la riqueza nacional impulsados por el desempeño de algunos de los principales empresarios del país y una mayor concentración de patrimonio familiar.

Cabe destacar, en concreto, que el patrimonio de Amancio Ortega creció en US$21.000 millones (17.995 millones de euros), hasta los US$124.000 millones (106.254 millones de euros).

Esta cantidad equivale al 58,2% de la riqueza total de los multimillonarios de España.

UBS ha advertido de que los más de US$162.000 millones (138.815 millones de euros) en transferencias patrimoniales previstas durante los próximos 15 años en España ponen el foco en la necesidad de reforzar la planificación a largo plazo, la gobernanza familiar y la disciplina en los procesos sucesorios.

En un contexto de familias cada vez más internacionales y patrimonios más complejos, la entidad ha indicado que el reto para las grandes fortunas españolas pasa por combinar la preservación del legado con el empoderamiento de la siguiente generación y una mayor atención al impacto social de los multimillonarios.

A escala global, la riqueza de los ultrarricos alcanzó un máximo histórico de US$15,8 billones (13,54 billones de euros) en 2025 tras haberse incrementado en US$386.500 millones (331.185 millones de euros) ante la notable creación de sociedades y la mayor ola de herencias multigeneracional desde que existe el informe.

El número de multimillonarios creció un 8,8%, desde los 2.682 hasta los 2.919, con 196 nuevos multimillonarios hechos a sí mismos y 91 herederos que recibieron en conjunto un récord de US$297.800 millones (255.180 millones de euros). Así, los 860 multimillonarios multigeneracionales gestionaron US$4,7 billones (4,03 billones de euros).

El estudio también ha hecho hincapié en que las mujeres multimillonarias siguen aumentando su peso, con una riqueza media que creció un 8,4%, hasta los US$5.200 millones (4.456 millones de euros), más del doble que el ritmo de los hombres, que avanzó un 3,2%, hasta los US$5.400 millones (4.627 millones de euros).

Pese a que ellas siguen siendo minoría (374 frente a 2.545), llevan encadenados cuatro años superando a los hombres en acumulación de riqueza en paralelo al cambio generacional que prioriza la innovación, la inversión de impacto y el uso de la fortuna para generar un efecto social positivo.

En el plano inversor, América del Norte se mantiene como principal destino para los multimillonarios (63%), seguida de Europa occidental (40%) y China (34%), mientras que el 42% planea aumentar su exposición a acciones de mercados emergentes a un año vista.

Los grandes patrimonios prevén también ampliar su peso en capital privado, 'hedge funds' e infraestructuras, al tiempo que han mencionado los aranceles (66%), los grandes conflictos geopolíticos (63%) y la incertidumbre política (59%) como los principales riesgos en 2026.