España doblega a Ucrania y alcanza los cuartos del Mundial Sub-20

MADRID, 7 Oct. 2025 (Europa Press) -

La selección española masculina Sub-20 ha alcanzado los cuartos de final del Mundial de la categoría, que se está disputando en Chile, después de superar este martes a Ucrania (0-1) con un solitario gol de Pablo García en la primera mitad, y espera ya al ganador de la eliminatoria entre Colombia y Sudáfrica.

En el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, ambos combinados se avisaron en los primeros minutos, pero poco a poco los de Paco Gallardo, que formaron con el mismo once que en los dos últimos partidos de la fase de grupos, se fueron haciendo dueños del encuentro, mientras Iker Bravo, héroe ante Brasil, conseguía carburar.

Un peligroso centro de Thiago Pitarch que no encontró rematador precedió a la primera gran ocasión española, cuando Pablo García no conectó bien de cabeza un buenísimo balón colgado por Jan Virgili desde la banda. El delantero del Real Betis volvió a probar suerte desde la frontal en el minuto 21, y el premio a su insistencia llegó poco después.

En el 24, España sacó un córner en corto y Rodrigo Mendoza, en la frontal, recibió el esférico antes de enviar un precioso pase picado para el delantero sevillano, que controló a la perfección y le pegó con el empeine para adelantar a los suyos. Iker Bravo y Virgili cocinaron el segundo antes del descanso, pero la jugada acabó con un defensa rival saliendo al corte.

Tras el paso por vestuarios, Ucrania recurrió al 'gigante' Oleksandr Pyshchur, de 2,04 metros, para buscar el empate. El delantero metió miedo a los españoles en los primeros minutos, aunque la oportunidad más clara de ese tramo inicial de la segunda parte fue de nuevo para los de Gallardo, en una acción en la que Pablo García mandó un balón a las nubes.

Sin embargo, España no conseguía sentirse cómoda. Fran González apareció para frustrar una volea de Gusev, con los ucranianos llegando cada vez con más facilidad al área rival. Mendoza, ya en el descuento, perdonó la sentencia en un mano a mano que cortó el portero, aunque ya nadie evitó la victoria de los de Paco Gallardo.

De esta manera, España ya espera rival para cuartos de final, donde se enfrentará el próximo sábado al ganador de la eliminatoria entre Colombia, primera del Grupo F, y Sudáfrica, segunda del Grupo E, que se jugará este miércoles a las 21.30 hora peninsular española en el Estadio Fiscal de Talca.