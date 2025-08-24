España: Doblete de Mbappé en goleada de Real Madrid
Vinicius completó el 3-0 ante Oviedo
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
Mbappé llegó a 106 goles con la camiseta del Real Madrid al anotar a los 37' y 83', el segundo de ellos tras un gran pase de Vinicius, quien puso cifras definitivas en el tercer minuto agregado del complemento.
Vinicius (que fue amonestado) pidió silencio luego de su conquista tras haber ingresado a los 63' por su compatriota Rodrygo, que fue titular con el uruguayo Federico Valverde y con el argentino Franco Mastantuono, que fue reemplazado a los 63'.
Real Madrid suma 6 puntos al igual que Villarreal y Barcelona, que también ganaron sus dos partidos, mientras que Oviedo, que contó con el venezolano José Salomón Rondón (reemplazado a los 72' por el uruguayo Federico Viñas), sumó su segunda derrota consecutiva en su retorno a la Liga. (ANSA).
