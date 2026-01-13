España: Dos ex empleadas denuncian agresiones sexuales de Julio Iglesias

Lo desveló hoy una investigación de tres años de eldiario.es en colaboración con Univisión Noticias publicada hoy, que incluye fotografías, grabaciones y documentos aportados por las denunciantes.

Las dos mujeres relataron que las agresiones se produjeron en 2021, cuando trabajaban en régimen interno para el artista español, que en ese momento tenía 77 años.

Una empleada del servicio doméstico relata que fue presionada para mantener encuentros sexuales con el cantante y describe penetraciones, bofetadas y vejaciones físicas y verbales.

La otra mujer es una fisioterapeuta, que cuenta que además de tocamientos sufrió insultos y humillaciones.

Una de ellas contó que Iglesias le mandaba llamar a su habitación muchas veces al acabar la jornada laboral y allí le penetraba con los dedos anal y vaginalmente sin que ella diera su consentimiento.

"Me sentía como un objeto, como una esclava", relató.

Estos encuentros se producían casi siempre ante la presencia y participación de otra empleada que ostentaba una superioridad jerárquica.

La otra mujer contó que Iglesias le besó en la boca y le tocó los pechos en contra de su voluntad: "Estábamos en la playa y él se acercaba y me tocaba los pezones", señaló.

Sus casas las describen como lugares donde Iglesias "normalizaba el maltrato".

A la casa de Punta Cana "hay que llamarla la casita del terror porque es un drama, una cosa horrible", denunciaron.

Estos dos testimonios son consistentes con otros relatos a los que ha accedido eldiario.es y Univisión Noticias, señala el diario español.

La encargada responsable de la selección de empleadas gestionó también la realización de reconocimientos médicos a las trabajadoras del servicio doméstico, que incluían exámenes ginecológicos y pruebas de enfermedades de transmisión sexual.

El cantante no contestó a ninguno de los intentos de contactar con él.

La fiscalía de la Audiencia Nacional (máxima instancia penal española) abrió una investigación penal contra Iglesias tras la denuncia presentada por las dos mujeres el pasado 5 de enero.

La denuncia señala a Iglesias como autor principal de los hechos e incluye como colaboradoras a dos encargadas de las casas del cantante, lo que lleva a las abogadas a hablar de "grupo criminal".

La nacionalidad española de Iglesias permite que sea denunciado en España.

Las mujeres presentaron la denuncia con el apoyo de la organización internacional Women's Link Worldwide.

Las abogadas de las denunciantes pidieron a la fiscalía que se proteja su identidad por su situación de "especial vulnerabilidad socioeconómica" y la "considerable capacidad" de Iglesias "para emprender represalias e intimidarlas".

La organización solicitó a la fiscalía "medidas urgentes de protección para las víctimas".

El gobierno de Pedro Sánchez subrayó a través de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, que "ante el machismo, no se puede mirar para otro lado porque la negación intensifica el problema" y confió en que "se investigue y se llegue hasta el final".

La portavoz del ejecutivo, Elma Saiz, no aclaró si se le retirará a Iglesias la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes que le concedió en 2010.

En cambio, el partido progresista Mas Madrid pidió la retirada de la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid que se le concedió en 2012, así como el reconocimiento de Hijo Predilecto de la capital que le otorgó el Ayuntamiento de Madrid.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (Partido Popular, PP), salió en defensa del cantante.

"Las mujeres violadas y atacadas están en Irán, con el silencio cómplice de la ultraizquierda. La Comunidad de Madrid jamás contribuirá al desprestigio de los artistas y menos, al del cantante más universal de todos: Julio Iglesias", escribió.

(ANSA).