España: Dos militares heridos en la lucha contra incendios

La ministra de Defensa, Margarita Robles, confirmó la noticia hoy a su llegada al Senado para una presentación donde informó los trabajos del gobierno para combatir la ola de incendios que azota España.

Debido a la "extrema gravedad de su estado", uno de los dos militares fue evacuado en helicóptero al hospital, donde fue operado.

Al menos cinco personas fallecieron en la última ola de incendios que azota el oeste y noroeste de España desde hace casi tres semanas.

Entre ellas se encuentran un bombero que perdió la vida al volcar un camión de bomberos mientras intentaba llegar al frente del incendio en Castilla y León; dos voluntarios que participaban en las tareas de extinción de incendios en la misma región; y un hombre que falleció el 11 de agosto en un siniestro en Tres Cantos (Madrid).

Al menos una docena de personas resultaron heridas, según Protección Civil, incluyendo cuatro miembros de la Unidad de Emergencias del Ejército (UME) que sufrieron quemaduras en un gran incendio en Yares, Castilla y León.

Mientras tanto, el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, anunció que en la provincia de Ourense, tras la mejora de la situación, se ha levantado el nivel 2 de emergencia (riesgo máximo) por incendios, declarado el 12 de agosto por la Protección Civil.

Al menos 90.000 hectáreas de vegetación en la región noroeste quedaron reducidas a cenizas. Rueda hizo un llamado a "no bajar la guardia". (ANSA).