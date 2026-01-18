España: dos trenes de alta velocidad descarrilan en España, muertos y heridos

Dos trenes descarrilaron cerca de la estación de Adamuz, cerca de Córdoba, provocando al menos 10 muertos confirmados y 100 heridos, de los cuales 25 están en estado grave, con algunos pasajeros todavía atrapados en los vagones involucrados, según la Guardia Civil, los servicios de emergencia y testigos.

La circulación ferroviaria entre Madrid y la región de Andalucía se suspendió de inmediato, causando pesados inconvenientes a miles de usuarios por el regreso dominical, mientras que las autoridades de la región, que activaron el nivel 1 de emergencia de Protección Civil, hablan de un balance "muy grave" y aún provisional.

Según una primera reconstrucción proporcionada por ADIF, las infraestructuras ferroviarias españolas, la tragedia ocurrió a las 19:39, cuando un tren de la compañía Iryo en servicio entre Málaga y Madrid Puerta de Atocha, con 317 personas a bordo, descarriló en los desvíos de entrada a la vía 1 de la estación de Adamuz, invadiendo la línea paralela, donde transitaba en sentido contrario otro tren de alta velocidad de la estatal Alvia (Renfe), proveniente de Madrid y con destino a Huelva.

"El impacto fue terrible provocando el descarrilamiento de los 2 primeros vagones del tren Alvia de Renfe", declaró el ministro de Transportes, Oscar Puente, en un mensaje en la cuenta de la red social X.

"El número de víctimas no puede ser confirmado en este momento", añadió, explicando que "la prioridad ahora es asistir a las víctimas".

Al menos 5 pasajeros del tren Iryo, del cual descarrilaron los últimos 3 vagones, fallecieron.

La última unidad del convoy se volcó sobre un lado y son 20 los heridos extraídos de los hierros por los servicios de emergencia y por 20 equipos de bomberos que acudieron al lugar del siniestro. Algunos pasajeros todavía están atrapados en el interior.

"Estamos dando prioridad a las personas vivas y trabajamos en los vagones buscando sobrevivientes debajo de un montón de asientos, metales y equipajes", declaró a la emisora pública TVE el responsable de los bomberos de Adamuz.

Numerosos testigos relataron las dramáticas escenas de pánico y caos, entre ellos el periodista de Radio Nacional de España (RNE), Salvador Jiménez, quien viajaba en el tren que partió de Málaga y testificó en directo lo sucedido.

"Salimos de Málaga a las 18:40 puntual. A las 19:45 hubo un impacto. Fue como un terremoto que sacudió todos los vagones. Yo estaba en el primero", relató Jiménez. Inmediatamente, el personal utilizó martillos de emergencia para romper las ventanas y evacuar a los pasajeros.

Las causas del accidente aún están en fase de verificación, mientras el dramático balance de víctimas está destinado a aumentar.

"Vi a un pasajero descompuesto. Llegamos los primeros al lugar junto a la policía municipal y vi al menos un cadáver seccionado en varias partes y un cuerpo partido por la mitad", la dramática declaración del alcalde Rafael Moreno a El País.

El ministro de Transportes, Oscar Puente, también se trasladó a la zona del siniestro, mientras que el primer ministro, Pedro Sánchez, confirmó en la red social X que está siguiendo en directo el incidente por el cual "el gobierno está trabajando con el resto de las autoridades competentes y los servicios de emergencia para socorrer a los pasajeros". (ANSA).