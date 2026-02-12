España e Inglaterra, finalistas de Eurocopa 2024, se enfrentarán en fase de grupos de Liga de Naciones

BRUSELAS, 12 feb (Reuters) - Las selecciones de España e Inglaterra, finalistas de la Eurocopa 2024, quedaron emparejadas en la fase de grupos de la Liga de Naciones de la UEFA tras el sorteo celebrado el jueves en Bruselas

Ambos equipos están en el Grupo 3 de la Liga A, en el que también están Croacia, rival de España en la final de la Liga de Naciones de 2023, y la República Checa

Inglaterra, que volvió a ascender a la máxima categoría de la Liga de Naciones tras ganar su grupo en la Liga B, también se encuentra en el mismo grupo que Croacia en el Mundial de este año

Francia e Italia quedaron emparejadas por segunda vez consecutiva en la Liga de Naciones, en el Grupo 1 que completan Turquía y Bélgica

Alemania quedó encuadrada con Países Bajos, Serbia y Grecia en el Grupo 2, mientras que la vigente campeona, Portugal, se enfrentará a Dinamarca, Noruega y Gales en el Grupo 4

Rusia ha sido excluida de la competición debido a la invasión a Ucrania

A continuación se muestra el sorteo de la Liga de Naciones de la UEFA 2026-27 realizado el jueves

Liga A

Grupo A1: Francia, Italia, Bélgica, Turquía

Grupo A2: Alemania, Países Bajos, Serbia, Grecia

Grupo A3: España, Croacia, Inglaterra, República Checa

Grupo A4: Portugal, Dinamarca, Noruega, Gales

Liga B

Grupo B1: Escocia, Suiza, Eslovenia, Macedonia del Norte

Grupo B2: Hungría, Ucrania, Georgia, Irlanda del Norte

Grupo B3: Israel, Austria, Irlanda, Kosovo

Grupo B4: Polonia, Bosnia, Rumania, Suecia

Liga C

Grupo C1: Albania, Finlandia, Bielorrusia, San Marino

Grupo C2: Montenegro, Armenia, Chipre, Letonia/Gibraltar*

Grupo C3: Kazajistán, Eslovaquia, Islas Feroe, Moldavia

Grupo C4: Islandia, Bulgaria, Estonia, Luxemburgo/Malta*

Liga D

Grupo D1: Gibraltar/Letonia*, Malta/Luxemburgo*, Andorra

Grupo D2: Lituania, Azerbaiyán, Liechtenstein

(*Gibraltar y Letonia, así como Malta y Luxemburgo, competirán en las eliminatorias de descenso para determinar qué equipos descenderán a la Liga D)

