España e Inglaterra, finalistas de Eurocopa 2024, se enfrentarán en fase de grupos de Liga de Naciones
BRUSELAS, 12 feb (Reuters) - Las selecciones de España e Inglaterra, finalistas de la Eurocopa 2024, quedaron emparejadas en la fase de grupos de la Liga de Naciones de la UEFA tras el sorteo celebrado el jueves en Bruselas
Ambos equipos están en el Grupo 3 de la Liga A, en el que también están Croacia, rival de España en la final de la Liga de Naciones de 2023, y la República Checa
Inglaterra, que volvió a ascender a la máxima categoría de la Liga de Naciones tras ganar su grupo en la Liga B, también se encuentra en el mismo grupo que Croacia en el Mundial de este año
Francia e Italia quedaron emparejadas por segunda vez consecutiva en la Liga de Naciones, en el Grupo 1 que completan Turquía y Bélgica
Alemania quedó encuadrada con Países Bajos, Serbia y Grecia en el Grupo 2, mientras que la vigente campeona, Portugal, se enfrentará a Dinamarca, Noruega y Gales en el Grupo 4
Rusia ha sido excluida de la competición debido a la invasión a Ucrania
A continuación se muestra el sorteo de la Liga de Naciones de la UEFA 2026-27 realizado el jueves
Liga A
Grupo A1: Francia, Italia, Bélgica, Turquía
Grupo A2: Alemania, Países Bajos, Serbia, Grecia
Grupo A3: España, Croacia, Inglaterra, República Checa
Grupo A4: Portugal, Dinamarca, Noruega, Gales
Liga B
Grupo B1: Escocia, Suiza, Eslovenia, Macedonia del Norte
Grupo B2: Hungría, Ucrania, Georgia, Irlanda del Norte
Grupo B3: Israel, Austria, Irlanda, Kosovo
Grupo B4: Polonia, Bosnia, Rumania, Suecia
Liga C
Grupo C1: Albania, Finlandia, Bielorrusia, San Marino
Grupo C2: Montenegro, Armenia, Chipre, Letonia/Gibraltar*
Grupo C3: Kazajistán, Eslovaquia, Islas Feroe, Moldavia
Grupo C4: Islandia, Bulgaria, Estonia, Luxemburgo/Malta*
Liga D
Grupo D1: Gibraltar/Letonia*, Malta/Luxemburgo*, Andorra
Grupo D2: Lituania, Azerbaiyán, Liechtenstein
(*Gibraltar y Letonia, así como Malta y Luxemburgo, competirán en las eliminatorias de descenso para determinar qué equipos descenderán a la Liga D)
(Compilado por Chiranjit Ojha in Bengaluru, editado en español por Javier Leira)