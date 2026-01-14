España: ecografías y pruebas de VIH que imponía Julio Iglesias

"Él nos mandó a las chicas al ginecólogo y hacernos examen general. Había 10 o 12 chicas. Allí nos hicieron todo, el ginecólogo nos chequeó todo. Solo a las chicas", explica una de las ex empleadas a elDiario.es.

Otra ex empleada declaró: "Ellos nos mandaron al médico, a todas. Me hicieron pruebas de enfermedades de transmisión sexual. Nos hicieron ecografías y pruebas de sangre para ver si teníamos algún tipo de enfermedad. No me pareció normal".

Las pruebas incluían VIH, hepatitis, clamidia y pruebas de embarazo.

La legislación dominicana prevé sanciones para los empleadores, públicos o privados, que hagan pruebas de VIH a sus trabajadores.

Solo las mujeres que trabajaban como internas en el servicio doméstico, según estas ex empleadas, eran enviadas a realizarse estas pruebas médicas.

elDiario.es dijo haber accedido a documentos que prueban que cinco mujeres que trabajaron en la casa de Iglesias en Punta Cana (República Dominicana) se sometieron en 2021 a revisiones ginecológicas en el centro privado Hospitén Bávaro. (ANSA).