España.- Economía.- Amadeus gana 1.088 millones hasta septiembre, un 10% más, y mantiene previsiones para 2025

MADRID, 7 Nov. 2025 (Europa Press) -

Amadeus ganó 1.088,2 millones de euros entre enero y septiembre, cifra un 10,1% superior a los 988,3 millones de euros del mismo periodo del año anterior, impulsado por los sólidos resultados de sus segmentos de actividad.

Según ha informado este viernes la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el beneficio ajustado de Amadeus se situó en 1.109 millones de euros durante los primeros nueve meses, frente a los 1.024,4 millones de euros de 2024, lo que supone un 8,2% más.

"Nuestra relevancia en el mercado aumentó con la incorporación de nuevos clientes en todas nuestras líneas de negocio, incluyendo para nuestro sistema central de reservas en Hoteles", ha destacado el consejero delegado de Amadeus, Luis Maroto, en un comunicado, resaltando que la firma está iniciando el último trimestre del año con la confianza de que cumpliremos sus perspectivas para 2025, que se mantienen sin cambios.

En concreto, este año prevé facturar entre 6.600 y 6.840 millones de euros en 2025, lo que supone un rango de crecimiento de entre el 7,4% y el 11,4% frente al año anterior, y lograr un resultado bruto de explotación (Ebitda) de entre 2.460 y 2.580 millones de euros, con alzas de entre un 5,7% y 11%.

Además, los ingresos ordinarios de la firma tecnológica aumentaron un 6,4% en el acumulado, hasta los 4.895,3 millones de euros, gracias a los incrementos de facturación de los segmentos de Distribución Aérea, Soluciones Tecnológicas para la Industria Aérea y Hoteles y Otras Soluciones.

Por su parte, el resultado bruto de explotación (Ebitda) ajustado alcanzó los 1.928,7 millones de euros, lo que supone un aumento de 7,8% en comparación a los 1.801,5 millones de euros correspondientes al periodo de 2024.

El flujo de efectivo disponible ascendió a 955,2 millones de euros, gracias al crecimiento del 9,4% registrado en el tercer trimestre, un 2,1% por debajo del obtenido en los primeros nueve meses de 2024, tal y como se esperaba. A 30 de septiembre, la deuda financiera neta de Amadeus era de 2.219,9 millones de euros (0,90 veces el Ebitda de los últimos doce meses).