España.- Economía.- Banco Sabadell rechaza la mejora de la OPA de BBVA, aunque el accionista David Martínez acudirá al canje

BARCELONA/MADRID, 30 Sep. 2025 (Europa Press) -

El consejo de administración de Banco Sabadell ha mostrado su rechazo a la nueva oferta de BBVA en el marco de la oferta pública de adquisición (OPA), informa el banco catalán en la documentación remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este martes.

El consejo ha considerado que la nueva oferta, que contempla una mejora del 10% y la modificación de su contraprestación para que pase a ser enteramente en acciones, "infravalora al Sabadell y destruye valor para sus accionistas".

Asimismo, ha destacado que los accionistas que contemplen aceptar la oferta "se enfrenta a riesgos e incertidumbres importantes en caso de una posterior oferta obligatoria en efectivo".

Sin embargo, el informe señala que el accionista de Banco Sabadell y consejero David Martínez tiene intención de acudir al canje al considerar que "la futura consolidación en España de ambas instituciones dará lugar a una entidad aún más competitiva".

