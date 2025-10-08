LA NACION

España.- Economía.- Bruselas expedienta a España por las multas a las aerolíneas que cobran por el equipaje de mano

España.- Economía.- Bruselas expedienta a España por las multas a las aerolíneas que cobran por el e

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
España.- Economía.- Bruselas expedienta a España por las multas a las aerolíneas que cobran por el e
España.- Economía.- Bruselas expedienta a España por las multas a las aerolíneas que cobran por el eEUROPA PRESS - EUROPA PRESS

BRUSELAS, 8 Oct. 2025 (Europa Press) -

La Comisión Europea ha anunciado este miércoles un procedimiento de infracción contra España por la multa de 179 millones de euros que el Gobierno impuso hace casi un año a Ryanair, Vueling Easyjet, Norwegian y Volotea por cobrar suplementos por el equipaje de mano o reservar asientos contiguos para acompañar a personas dependientes.

Bruselas considera que la Ley de Navegación Aérea española restringe su libertad para fijar precios y da un plazo de dos meses a las autoridades españolas para responder a las irregularidades señaladas por los servicios comunitarios.

La apertura del expediente sancionador tiene la forma de una carta motivada que establece un periodo de dos meses de diálogo entre Bruselas y Madrid para resolver las diferencias. De no resolverse, la Comisión puede aún pasar a la segunda fase, que supone el envío de un dictamen motivado con un nuevo plazo para el diálogo, antes de emprender la tercera y última etapa del proceso que implica elevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

LA NACION
Más leídas
  1. La defensa de Machado intenta evitar un juicio: el rol del abogado de Milei y lo que viene
    1

    La defensa de Machado intenta evitar un juicio: el rol del abogado de Milei y los próximos pasos antes de la extradición

  2. La respuesta de Javier Milei a un vecino que lo insultó desde un balcón en Mar del Plata
    2

    La respuesta de Javier Milei a un vecino que lo insultó desde un balcón en Mar del Plata

  3. La pirueta en el área del pibe de oro de España, un candidato en el Mundial Sub 20
    3

    Mundial Sub 20 de Chile: España le ganó con sufrimiento a Ucrania y está en los cuartos de final

  4. Con la presencia de Milei, se inauguró la fábrica de Lamb Weston en Mar del Plata
    4

    Con la presencia de Javier Milei, se inauguró la fábrica de Lamb Weston en Mar del Plata

Cargando banners ...