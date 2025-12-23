España.- Economía.- El Gobierno cifra en 1.371 millones de euros el coste del abono único y la prórroga de los descuentos en 2026

MADRID, 23 Dic. 2025 (Europa Press) -

El Consejo de Ministros de este martes ha aprobado un real decreto ley que prorroga todos los descuentos al transporte vigentes este año y crea un nuevo abono único para trenes de Cercanías y Media Distancia y autobuses de largo recorrido, dos medidas que tendrán un coste de 1.371 millones de euros.

Así lo ha anunciado el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, en la rueda de prensa posterior a la celebración del Consejo de Ministros, en la que también ha desvelado que los viajes en transporte público alcanzan ya los 420 millones de desplazamientos, un 23% más que en 2022, antes de la aplicación de los descuentos.

El ministro ha defendido que todas estas subvenciones han supuesto un 75% menos de gasto para los ciudadanos, poniendo el ejemplo de 5.000 euros al año de ahorro para un usuario de los trenes Avant (alta velocidad de media distancia).

"Esto no es magia, son tus impuestos, que se emplean para mejorar el conjunto de la vida de las personas que más lo necesitan. No tengan ninguna duda de que un gobierno de derecha y extrema derecha, una de las primeras cosas que suprimiría es esta. Por tanto, que los ciudadanos echen cuentas y serán conscientes de lo que significa tener un gobierno progresista que atiende las necesidades más elementales de las personas", ha señalado.

En este sentido, la financiación total al transporte público por parte del Estado asciende a 6.500 millones de euros desde 2022, cuando se comenzaron a aplicar los descuentos, y a 9.290 millones de euros desde 2018.

Otra de las novedades anunciadas por el ministro es el 'Pase Vía' en los Avant, que incluye descuentos del 45% hasta el 72%, que irá en incremento a medida que se sumen viajes, beneficiando así al viajero recurrente y simplificando la planificación de su movilidad.

Entre las principales ventajas está el no tener que realizar el desembolso con antelación, sino que el usuario paga cada billete que adquiere y cuanto mayor sea su número, mayor descuento tendrá.

En los servicios Avant se suma, igualmente, un bono de 10 viajes válido para 30 días con un descuento del 50%. Estas nuevas tarifas para los servicios Avant sustituirán los títulos multiviaje existentes (tarjeta plus 10, plus 10-45 y plus 30-50).

En Cercanías se aplicará un descuento del 40% a partir del quinto viaje utilizando el sistema Cronos, es decir, pagando con la tarjeta bancaria directamente en los tornos y validadoras. En servicios de Media Distancia de la red de ancho métrico aumentan los descuentos de ida y vuelta del 7% al 20%, igualándolos con el resto de la red convencional, y se fija un precio máximo de 7 euros para los títulos adquiridos en plaza H (discapacitados).