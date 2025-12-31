España.- Economía.- El Ibex 35 cierra 2025 como su mejor ejercicio en 32 años al revalorizarse un 49% y superar los 17.000 puntos

MADRID, 31 Dic. 2025 (Europa Press) -

El Ibex 35 ha cerrado 2025 como su mejor año desde 1993 tras obtener una revalorización acumulada del 49,27% y mantenerse por encima de los 17.000 enteros, cota histórica jamás alcanzada antes por el selectivo madrileño.

En la sesión de este miércoles, la última del año, el selectivo ha cerrado en los 17.307,8 puntos, con una ligera corrección del 0,27%. Pese a este último cierre en negativo, ha consolidado sus máximos históricos y ha cerrado como el índice "más rentable" de 2025 en Europa, según los analistas de XTB.

Y este hito histórico lo ha logrado a pesar de que el contexto económico e internacional ha estado marcado por la volatilidad que han generado los conflictos armados de Ucrania y Oriente Próximo, las tensiones comerciales y las dudas sobre la Inteligencia Artificial (IA).

En concreto, el recrudecimiento de la guerra comercial del presidente de EEUU, Donald Trump, mantuvo a los mercados en vilo durante la primera parte de 2025, hasta que no se fueron produciendo los primeros acuerdos comerciales con sus principales socios económicos, incluyendo la Unión Europea.

En el segundo semestre, la atención la ha tenido la IA y las dudas sobre una posible burbuja y la rentabilidad que pueden tener las inversiones en esta tecnología. A pesar de la incertidumbre, Wall Street ha conseguido también alcanzar máximos históricos con valores "clave" disparados como Nvidia o Alphabet. A la par, los metales preciosos como el oro, la plata o el platino --considerados activos refugio-- han llegado a batir sus máximos históricos.

Sin embargo, esto no ha sido impedimento para que el Ibex 35 firme uno de los mejores años de su historia y gran parte ha sido gracias a la banca española, uno de los sectores con mayor peso dentro del selectivo madrileño. Desde XTB destacan los beneficios "récord" del sector gracias a los tipos de interés elevados, la fortaleza de las entidades o el crecimiento económico.

En concreto, se calcula que, de media, la banca española ha conseguido una rentabilidad cercana al 100%, motivada por la ralentización de las bajadas de tipos, unos dividendos atractivos, programas de recompras de acciones y entrada de capital extranjero.

En este escenario, el Banco Santander, con una rentabilidad del 125%, se posiciona como la estrella del sector.

Pero XTB destaca Indra, que ha firmado un año "espectacular" dentro del Ibex 35. La compañía que dirige ahora Ángel Escribano ha pasado de cotizar a cierre de 2024 en los 17 euros por título a registrar un máximo histórico de 48,5 euros por acción, un 184% más, gracias al aumento del gasto en defensa de la OTAN y la expectativa de nuevos contratos de cara a los próximos años, una tendencia que parece que podría mantenerse a pesar de una posible firma de paz en Ucrania.

Los analistas también destacan la evolución favorable del sector de las 'utilities', del acero --especialmente Acerinox-- de la empresas turísticas --como consecuencia del récord de turistas y la caída en el precio del petróleo--, y las constructoras, donde destaca ACS, que ha mantenido al alza su cartera de pedidos. Este sector ha cerrado el año con avances bursátiles de más del 70%.

Mención aparte para Iberdrola que, con una subida en 2025 de un 38,8%, ha culminado el ejercicio bursátil en la cota más alta de su historia. En concreto, su acción ha cerrado por encima de los 18 euros y, con una capitalización por encima de los 120.000 millones de euros, se ha posicionado como la primera 'utility' europea y entre las dos más grandes del mundo.

Entre los rezagados, los expertos apuntan a Inditex, que se ha visto perjudicada por la caída de la demanda, el efecto de tipo de cambio y el aumento de costes operativos, pese a la bajada en materias primas y transporte. "El gigante textil, si bien ha conseguido remontar en las últimas semanas, se ha quedado muy rezagado del comportamiento del selectivo y cierra el ejercicio con una subida del 13,5%", agregan.

El "peor escenario" lo tiene, sin embargo, Telefónica, que ha vivido un año de cambios de liderazgo y redefinición estratégica que le han llevado a perder un 11% en Bolsa.

Tampoco ha conseguido convencer Puig que, tras registrar varios episodios de volatilidad, ha cerrado 2025 con un descenso del 16%, mientras que Redeia, afectado por el apagón general del 28 de abril, ha retrocedido un 8% en Bolsa.

Con todo, el cuadro general de la Bolsa española es incuestionablemente positivo, ya que sólo media docena de valores del Ibex 35 ha cerrado el año con pérdidas: Fluidra (-1,53%), Amadeus (-7,86%), Redeia (-8,06%), Cellnex (-10,1%), Telefónica (-11,28%) y Puig (-16,62%).

Las plazas europeas de referencia también han cerrado con notables avances, aunque a gran distancia del selectivo español: París ha sumado un 10,42%; Londres un 15,14%; Fráncfort un 23% y Milán un 31,47%. De su lado, los índices de Wall Street arrojan ganancias anuales del 13,7% para el Dow Jones; del 17,25% para el S&P 500 y del 21,27% para el tecnológico Nasdaq.

En el mercado de materias primas, el crudo Brent, de referencia en Europa, cierra el año con un descenso del 17%, hasta los 61,9 dólares el barril, mientras que su hómologo de Estados Unidos, el WTI de Texas, se abarata un 18,4%, hasta los 58,5 dólares.

Respecto a las divisas, el euro se ha apreciado un notable 13,4% respecto al dólar, hasta intercambiarse por 1,1743 'billetes verde'.

Todo ello, en un contexto marcado por las presiones de la Administración Trump sobre la Reserva Federal (Fed) para bajar los tipos de interés, que han cerrado el año con el 'precio del dinero' en el 3,5-3,75%.

De su lado, el Banco Central Europeo (BCE), con una inflación controlada en el 2% frente a la pegajosa de EEUU en el 3%, ha ido bajando los tipos de manera progresiva en el año, hasta consolidarlos en el 2%.

En el mercado de bonos, el interés de la deuda española a diez años ha cerrado en el 3,285%, con la prima de riesgo respecto al bono alemán en los 43,2 puntos, cotas inéditas desde 2009. La deuda española se ha visto beneficiada por el crecimiento económico del país, así como por las mejoras de calificación por parte de las principales agencias de 'rating'.

Respecto a otros activos, el oro se dispone a cerrar un ejercicio histórico con un alza de un 65%, hasta los 4.350 dólares la onza, mientras que el bitcoin resta un 5% y cotiza en los 88.000 dólares, si bien marcó máximos el pasado octubre en los 126.000 dólares.