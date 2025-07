España: Economía: El PP votará en contra del decreto antiapagones y lo tumbará junto con Vox, Podemos, BNG y Junts

MADRID, 22 Jul. 2025 (Europa Press) - El PP ha avanzado que votará esta tarde en contra de la convalidación del decreto para reforzar el sistema eléctrico y evitar apagones como el sucedido el pasado 28 de abril, una norma que decaerá, pues también se va a topar con el 'no' de Vox y de hasta tres de los socios de investidura del Gobierno: Podemos, Junts y el BNG. Fuentes del PP argumentan que no están de acuerdo en la parte referida al apagón dentro del texto, más allá de que no ha habido una sola dimisión o cese tras quedar España sin electricidad durante 24 horas. Respecto a otros de los asuntos que el texto incorpora, el PP cree que el contenido es incompleto. Por eso, la formación de Alberto Núñez Feijóo ya ha avanzado que presentará una proposición de ley en el Congreso, en coordinación con las comunidades autónomas, para garantizar inversiones en materia energética.