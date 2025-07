España: Economía: Endesa dispara un 30% su beneficio en el primer semestre, hasta 1041 millones, y enfila objetivos del año

MADRID, 29 Jul. 2025 (Europa Press) - Endesa registró un beneficio neto de 1041 millones de euros en el primer semestre del año, lo que representa un incremento del 30,1% con respecto al mismo periodo del ejercicio pasado, impulsada por el buen comportamiento de los negocios liberalizados de generación y comercialización y la caída del gravamen temporal energético que sufrieron las empresas del sector durante los dos últimos ejercicios, informó la compañía. Los ingresos de la eléctrica en el periodo de enero a junio ascendieron a 10.880 millones de euros, con un aumento del 4,5% frente al primer semestre de 2024. El resultado bruto de explotación (Ebitda) de Endesa se situó a cierre del pasado mes de junio en los 2711 millones de euros, un 12,3% más. El flujo libre de caja del grupo se ha duplicado en términos interanuales hasta 2400 millones de euros, lo que reconfirma la capacidad de la compañía para autofinanciar las inversiones orgánicas y el pago de dividendos. Con estas cifras hasta junio, Endesa reafirmó el cumplimiento de sus objetivos para 2025, en el que, según anunció en su último Capital Markets Day, prevé un beneficio neto ordinario de entre 1900-2000 millones de euros y un Ebitda de entre 5400-5600 millones de euros. La deuda financiera neta de la energética a finales del primer semestre era de 9901 millones de euros, con un incremento del 6,5% con respecto a los 9298 millones de euros a 31 de diciembre de 2024. Sin culpas en el apagón y no recoge provisiones. Respecto al apagón eléctrico peninsular del pasado 28 de abril, Endesa indicó que, tras los informes presentados por el Gobierno, Red Eléctrica o Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec) "no es posible actualmente establecer de forma clara, objetiva y concluyente las causas que motivaron el incidente. No obstante, atendiendo a la información propia o pública de que se dispone y del resultado de las investigaciones desarrolladas por la eléctrica, afirmó que "todas las evidencias muestran que, en ningún caso, la interrupción del suministro pudo tener su origen en instalaciones de generación o distribución propiedad de sociedades del Grupo Endesa". Asimismo, añadió que, hasta la fecha de aprobación de estas cuentas del primer semestre, las sociedades del Grupo Endesa no han recibido reclamaciones de terceros de relevancia, sin que, por tanto, se haya registrado provisión contable alguna al respecto. Por otra parte, la eléctrica señaló que el contexto de precios, especialmente desde el apagón del 28 de abril, está marcado por la volatilidad, que se acrecienta por el modo de operación del sistema que se está realizando desde esa fecha.

