España.- Economía.- Sánchez anuncia que el Consejo de Ministros elevará mañana la previsión del crecimiento del PBI para 2025
España.- Economía.- Sánchez anuncia que el Consejo de Ministros elevará mañana la previsión del crec
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
MADRID, 15 Sep. 2025 (Europa Press) -
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha avanzado este lunes que el Consejo de Ministros elevará este martes la previsión de crecimiento económico para 2025 en el marco de la revisión del cuadro macroeconómico. Sánchez lo ha anunciado en el Congreso, durante su intervención en la reunión interparlamentaria del Grupo Socialista, donde ha dedicado parte de su discurso a ensalzar los logros económicos de España en los últimos años. "La economía española ha sido la que más ha crecido en 2023, en 2024 y ya os anuncio que lo va a hacer también en 2025. Tal es el dinamismo de la economía española", ha ensalzado el presidente del Ejecutivo.
Otras noticias de Indicadores económicos
Más leídas
- 1
Desde que asumió Milei, más de 18.000 militares dejaron las Fuerzas Armadas, pero relativizan el impacto de las bajas
- 2
Barbie Simons elogió el físico de Franco Colapinto y Pampita tuvo una desopilante reacción: “Es un bebé”
- 3
“Parece un chiste”: Sturzenegger fustigó a Biogénesis Bagó tras un fallo favorable al Gobierno
- 4
Premios Emmy 2025: los mejores looks de la alfombra roja