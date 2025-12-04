España.- Economía.- Se elevan a 13 los casos positivos de jabalíes con peste porcina africana

MADRID, 4 Dic. 2025 (Europa Press) -

El Laboratorio Central de Veterinaria de Algete (Madrid) ha confirmado el positivo en otros cuatro jabalíes del virus de la peste porcina africana, por lo que se eleva a un total de 13 animales silvestres los casos positivos, según ha informado el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en un comunicado.

Todos los casos han sido localizados, al igual que el resto de los casos notificados con anterioridad, en el municipio de Cerdanyola del Vallés (Barcelona).

Asimismo, se han detectado otros 37 jabalíes muertos en la zona y sus alrededores que han dado resultado negativo.

Los servicios veterinarios oficiales de Cataluña mantienen sus visitas y la toma de muestra en las 39 granjas localizadas en la zona afectada, que continúan libres de la enfermedad.

Las administraciones central y autonómica han instado a mantener un alto nivel de alerta, con elevadas medidas de bioseguridad tanto en las explotaciones como en las poblaciones de jabalíes silvestres.