España. Economía/Finanzas. El BCE cumple con lo esperado por los mercados y mantiene los tipos en el 2%.

MADRID, 11 Sep. 2025 (Europa Press) -

El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) ha decidido este jueves cumplir con el guion y mantener sin cambios los tipos de interés, de forma que la tasa de depósito (DFR) seguirá en el 2%, la de referencia para sus operaciones principales de refinanciación (MRO) en el 2,15% y la de la facilidad marginal de préstamo (MLF) en el 2,40%.

Tal y como daban por descontado los mercados, el BCE ha optado por esperar después de haber detenido en julio el ciclo de flexibilización que recortó el precio del dinero en 200 puntos básicos mediante ocho ajustes a la baja, los últimos siete de forma consecutiva.

“El Consejo de Gobierno ha decidido hoy mantener sin variación los tres tipos de interés oficiales del BCE. La inflación se sitúa actualmente en torno al objetivo del 2% a medio plazo y la valoración [...] sobre las perspectivas de inflación se mantiene prácticamente sin cambios”, ha explicado el instituto emisor.

La tasa de inflación de la eurozona se situó en julio en el 2% interanual, idéntica subida a la del mes anterior, mientras que, en el conjunto de la Unión Europea, el incremento fue del 2,4%, una décima más.

La evolución de los precios en el área de la moneda común fue reflejo del abaratamiento del 2,4% en el coste de la energía frente al retroceso del 2,6% de junio. Los alimentos frescos se encarecieron un 5,4%, ocho décimas más.

Al descontar el impacto de la energía, la tasa de inflación se mantuvo estable en el 2,5%, aunque, de excluirse, además, el coste de los víveres, alcohol y tabaco, la subyacente repitió en julio con un 2,3%.

Entre los países de la UE, los mayores aumentos correspondieron a Rumanía (6,6%), Estonia (5,6%) y Eslovaquia (4,6%). Por contra, las menores subidas se observaron en Chipre (0,1%), Francia (0,9%) e Irlanda (1,6%). En el caso de España, la inflación armonizada fue del 2,7%, siete décimas por encima del promedio de la zona euro.