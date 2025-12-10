España.- Economía/Finanzas.- La Reserva Federal (Fed) cumple con lo esperado al rebajar los tipos de interés en 25 puntos básicos.

MADRID, 10 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) ha decidido este miércoles bajar en 25 puntos básicos los tipos de interés, hasta el rango objetivo del 3,50% al 3,75%.

Este recorte sigue la estela de lo acordado por idéntica proporción el 17 de septiembre y 29 de octubre, y se sucede a las cinco veces consecutivas a partir de enero en las que el instituto emisor mantuvo el precio del dinero congelado. Antes de eso, rebajó la tasa de referencia en tres ocasiones desde septiembre de 2024.

"Los datos disponibles sugieren que la actividad económica se ha expandido a un ritmo moderado. El crecimiento del empleo se ha ralentizado este año y la tasa de desempleo ha aumentado ligeramente hasta septiembre. Los indicadores más recientes confirman dicha evolución. La inflación ha venido aumentando desde principios de año y se mantiene en niveles algo elevados", ha resumido la Fed.