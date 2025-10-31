España.- Economía/Finanzas.- Mapfre gana 829 millones de euros hasta septiembre, un 26,8% más

MADRID, 31 Oct. 2025 (Europa Press) -

Mapfre alcanzó un beneficio neto de 829 millones de euros en los nueve primeros meses de 2025, lo que supone un incremento del 26,8% con respecto al mismo periodo del año anterior, según ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El resultado neto ha estado influido por el aumento del resultado técnico y del resultado financiero bruto del negocio de No Vida; por los resultados del ramo de Vida, especialmente en Iberia y Latinoamérica; y por las plusvalías realizadas netas, que han estado en línea con las del año pasado.

No obstante, Mapfre informa de que, siguiendo criterios de prudencia, ha registrado un impacto neto negativo de 79 millones, de los cuales 38 millones corresponden al deterioro parcial del fondo de comercio de México y el resto, a la cancelación de activos por impuestos diferidos en Italia y Alemania (-31 y -9 millones respectivamente).

Sin estos efectos, el resultado a cierre de septiembre de 2025 se situaría en 908 millones.

Las primas crecieron un 3,5% en euros, hasta los 22.383 millones de euros, impactadas por los movimientos de las divisas. A tipos de cambio constantes, las primas se elevaron un 7,8%, con No Vida aumentando un 6,3% y Vida un 13,6%.

Por otro lado, el consejo de administración ha aprobado un dividendo a cuenta del presente ejercicio de 0,07 euros por acción, que se abonará el próximo 28 de noviembre.