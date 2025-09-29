España.- Economía/IPC.- El IPC sube dos décimas en septiembre, hasta el 2,9%, pero la inflación subyacente baja al 2,3%

MADRID, 29 Sep. 2025 (Europa Press) -

El Índice de Precios de Consumo (IPC) elevó su tasa interanual en septiembre dos décimas, hasta el 2,9%, su nivel más alto desde el pasado mes de febrero, debido a que los precios de los carburantes y la electricidad bajaron menos que en igual mes de 2024, según los datos avanzados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Con este repunte de dos décimas en el noveno mes del año, el IPC interanual retorna a las subidas después de que en agosto se mantuviera en el 2,7%, la misma tasa que en julio.

El organismo ha explicado que el incremento del IPC en septiembre se debe a que los carburantes y la electricidad recortaron sus precios menos que un año antes.

"Esta evolución de la inflación interanual se explica principalmente por efectos base en carburantes y, en menor medida, electricidad", ha remarcado a su vez el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.

SUBYACENTE BAJA UNA DÉCIMA, HASTA EL 2,3%

El INE incorpora en el avance de datos del IPC una estimación de la inflación subyacente (sin alimentos no elaborados ni productos energéticos), que en septiembre disminuyó una décima, hasta el 2,3%.

Con este descenso, la inflación subyacente rompe con dos meses consecutivos de alzas interanuales.

"La inflación subyacente, que excluye la energía y los alimentos no elaborados, continúa su senda descendente hacia el objetivo del Banco Central Europeo", ha destacado el Departamento que dirige Carlos Cuerpo.

LOS PRECIOS CAEN UN 0,4% EN EL MES

En términos mensuales (septiembre sobre agosto), el IPC bajó un 0,4%, su mayor descenso mensual desde septiembre de 2024, cuando disminuyó un 0,6%.

Por su parte, el IPC armonizado (IPCA) elevó tres décimas su tasa interanual en septiembre, hasta el 3%, y subió un 0,1% en valores mensuales.

La inflación subyacente del IPCA se estima en un 2,4% para el noveno mes del año, según apunta Estadística.

El INE publicará los datos definitivos del IPC de septiembre el próximo 15 de octubre.