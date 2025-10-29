España.- Economía/PIB.- El PBI crece un 0,6% en el tercer trimestre, dos décimas menos, y modera su avance interanual al 2,8%

MADRID, 29 Oct. 2025 (Europa Press) -

La economía española creció un 0,6% en el tercer trimestre del año, dos décimas menos que en el trimestre anterior, debido al comportamiento del sector exterior, que restó seis décimas al crecimiento, frente al impulso experimentado por la demanda nacional, que aportó 1,2 puntos al avance de la economía española en los meses de verano.

Por su parte, el crecimiento interanual del PBI se situó en el tercer trimestre en el 2,8%, dos décimas menos que en el trimestre anterior, según los datos avanzados de Contabilidad Nacional publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Para el Ministerio de Economía, el crecimiento trimestral del 0,6% logrado este verano corrobora "el dinamismo de la economía española".

"Se trata del noveno trimestre consecutivo con un crecimiento del 0,6% o superior del PBI respecto del trimestre anterior", ha resaltado el Departamento que dirige Carlos Cuerpo.

Economía ha destacado además que el crecimiento del PBI trimestral lo protagonizó la demanda interna, "con el tirón del consumo y de la inversión, en un escenario de incertidumbre geopolítica y comercial en el plano internacional".

En concreto, entre julio y septiembre, el gasto en consumo final de los hogares se incrementó un 1,2%, cinco décimas más que en el trimestre previo.

"Este crecimiento trimestral duplica el ritmo del periodo anterior y es el reflejo de la solidez del mercado laboral y del aumento del poder adquisitivo", ha afirmado Economía.

Por su parte, el gasto público avanzó un 1,1% entre julio y septiembre, su mayor repunte desde el tercer trimestre de 2024, mientras que la inversión aumentó un 1,7%, un punto por encima de lo que lo hizo en el segundo trimestre.

En cuanto al sector exterior, que restó seis décimas al crecimiento del tercer trimestre, las exportaciones bajaron un 0,6% entre julio y septiembre, rompiendo así con varios trimestres de incrementos.

Por su lado, las importaciones moderaron su alza trimestral cinco décimas, hasta el 1,1%.

Al igual que en el caso del PBI trimestral, al crecimiento interanual del 2,8% sólo contribuyó la demanda interna, al aportar 3,7 puntos, frente a la contribución negativa de ocho décimas de la demanda externa.

En tasa interanual, el consumo creció un 2,8%, dos décimas menos que en el trimestre anterior, tras mantenerse el aumento del consumo de los hogares en el 3,3% y desacelerarse seis décimas el gasto público, hasta el 1,3%.

La inversión, por su parte, aceleró 2,4 puntos su avance interanual respecto del segundo trimestre, hasta el 7,6%.

El Ministerio de Economía ha subrayado que el crecimiento interanual del tercer trimestre "afianza las recientes revisiones al alza de las previsiones de las principales instituciones nacionales e internacionales para este 2025, en que el que España volverá a liderar a las principales economías avanzadas, con un avance del 2,9%, según el FMI, o incluso superior, según otros organismos".