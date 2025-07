España: El PP acusa a Sánchez de "imponer un modelo confederal" con el "cupo separatista"

MADRID, 15 Jul. 2025 (Europa Press) - La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha acusado este martes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de "imponer un modelo confederal" por la "puerta de atrás" con el "cupo separatista" acordado con la Generalitat y que, a su juicio, provocará en otras CCAA recortes en servicio públicos. A su entender, con esta "mutación constitucional" ha decidido "liquidar la nación para que sus socios le permitan sostener al Gobierno artificialmente un poco más". "Por la vía de los hechos está construyendo un país a medida para los independentistas y solo por mantenerse un poco más en el Gobierno", ha declarado Muñoz en una rueda de prensa en el Congreso, para añadir que la "cesión de fronteras" o los "repartos de inmigrantes que excluyen a determinadas CCAA" evidencian que se avanza hacia esa España "confederal que no ha votado nadie". Además, la dirigente del PP se ha mostrado convencida de que este pacto afectará negativamente a otras autonomías porque "quien más tiene, más recibe" y "quien menos tiene, menos recibe". "Las comunidades autónomas receptoras de fondos van a tener que recortar en servicios públicos. Eso no es justicia social, eso no es redistribuir la riqueza", ha alertado. Muñoz ha citado a comunidades como Castilla y León, Extremadura, Castilla-La Mancha, La Rioja, Cantabria, Asturias o Galicia, que son "eminentemente receptoras netas". "Esto significa que para mantener el sillón de Illa y para mantener a Sánchez con respiración asistida, el resto de españoles, en Castilla y León, por ejemplo, vamos a tener que cerrar hospitales, vamos a tener que cerrar escuelas, vamos a tener que quitar dependencia", ha manifestado. Muñoz ha criticado que el Gobierno defina "este acuerdo de ruptura de la caja común como algo singular, individual y generalizable" cuando es "privilegiado" y "feudal" porque con esta reforma el resto de españoles "van a pagar un diezmo el señor Illa para mantener su puesto". "Pedro Sánchez ha decidido liquidar la nación para que sus socios le permitan sostener al Gobierno artificialmente un poco más", ha aseverado, para denunciar la "ruptura de la caja común de financiación" que se produce con ese acuerdo entre Gobierno y Generalitat que, a su juicio, es "inconstitucional". Al ser preguntada si el PP nacional también acudirá a los tribunales como ya anuncian las CCAA del PP, Muñoz ha señalado que están "estudiando todas las posibilidades" porque hasta ahora "no es formal, no es ninguna ley" sino que solo hay de momento "un documento lleno de vaguedades". La portavoz parlamentaria del Grupo Popular en el Congreso considera que el jefe del Ejecutivo está "protagonizando uno de los mayores robos a los españoles" y "mediante un intento de mutación constitucional". Para sobrevivir a la corrupción de su partido, de su Gobierno y de su familia, va a hacer corrupción de Estado rompiendo la caja común, poniendo en riesgo los servicios públicos de todos los españoles", ha abundado, para afirmar que lo que están viendo esta semana es "el culmen de la indignidad". Tras asegurar que "los pactos entre diferentes se hacen dentro de la ley, no al margen de la ley", Muñoz ha recriminado a Sánchez que no haya tenido "la misma prisa para ir a pactar con el presidente de la Generalitat Valenciana la financiación a través del FLA para poder reconstruir Valencia" tras la dana. La dirigente 'popular' Muñoz ha insistido en que el presidente del Gobierno está intentando "por la vía de los hechos, hacer una mutación constitucional y traer a España una España confederal que no ha votado nadie". "Y lo peor de todo es que solamente queda un paso ya en el procés, que es el referéndum", ha dicho, para añadir que no le extrañaría que lo esté negociando y que quiera "llamarlo consulta". A su entender, Sánchez "se ha convertido en siete años en el líder del procés" solo "para mantenerse en el poder" y "tapar toda la corrupción económica que rodea a su partido, a su familia y a su Gobierno". NO CREE QUE ESTE PACTO CON LA GENERALITAT APUNTALE LA LEGISLATURA Al ser preguntada si cree que este acuerdo sobre financiación singular entre el Gobierno y la Generalitat apuntala la legislatura, Muñoz lo ha negado porque Sánchez sigue "sin presupuestos dos años después de que esta legislatura empezara". "Nada apuntala porque los socios están sedientos siempre de más. Saben que está con respiración asistida y le están sacando todo lo que pueden", ha apostillado, para añadir que "cuando vean que no le pueden sacar más, le dejarán caer". Finalmente, Muñoz ha defendido un sistema de financiación que se negocie de forma "multilateral" y que cuente con todos como, según ha recordado, se plasmó en el documento que Alberto Núñez Feijóo firmó con los 'barones' del PP el pasado mes de septiembre en Madrid. "Al Partido Popular no le gustan las reformas de financiación que son inconstitucionales. A nosotros nos gustan las cosas dentro de la ley, pactadas entre todos. Al menos en lo que nos afecta a todos", ha concluido.