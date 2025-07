España: El PP justifica el ataque a Sánchez con negocio de saunas de familia de su mujer: "La verdad a veces es dura"

MADRID, 10 Jul. 2025 (Europa Press) - La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha justificado este jueves que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ataque al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, con el negocio de "saunas-prostíbulos" de la familia de su mujer y le ha recalcado que "la verdad a veces es dura". Además, ha señalado que es de un "cinismo absoluto" que el presidente del Gobierno "utilice" la ley de abolicionismo de la prostitución para "blanquear su propio partido". En el debate del Congreso sobre corrupción celebrado este miércoles, Feijoó aseguró que Sánchez es "partícipe a título lucrativo del abominable negocio de la prostitución". "¿Pero con quién está viviendo usted?", preguntó, en alusión a negocios atribuidos al padre de Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno. En una entrevista en 'Antena 3', que ha recogido Europa Press, Muñoz ha justificado que Feijóo aludiera en el Congreso a los negocios de saunas del suegro de Pedro Sánchez tras utilizar previamente el presidente "noticias fabricadas" contra el presidente del PP. RECHAZA QUE FEIJÓO TRASPASASE UNA "LÍNEA ROJA" Al ser preguntada expresamente por qué Feijóo decidió traspasar esa línea roja que él mismo se había marcado, Muñoz ha rechazado que el presidente de su partido haya traspasado "ninguna línea roja" y ha subrayado que "las cuestiones familiares de Pedro Sánchez se han convertido públicas" desde el momento en que "su mujer está imputada por cuatro delitos por beneficiarse de estar en la Moncloa y ser la mujer de Pedro Sánchez". "Entonces hay cuestiones que ya no son personales. Personal, por ejemplo, es cuando Pedro Sánchez, desde la tribuna, utiliza noticias que han sido fabricadas y que son bulos para atacar a la pareja del presidente Feijóo. Eso, por ejemplo, sí es hacer cuestiones personales. O acusar a la hermana de Feijóo de que le dan contratos por pertenecer a Eulen, una empresa con miles de trabajadores en toda España y que contrata con todas las administraciones de todos los colores políticos en España", ha relatado. En este sentido, ha defendido las declaraciones de Feijóo porque "la familia de la mujer de Pedro Sánchez tenía negocios de saunas prostíbulos de los cuales se ha beneficiado". "Ayer el presidente Feijóo lo que dijo fue la verdad. Yo entiendo que la verdad a veces es dura", ha aseverado. La portavoz del PP ha calificado de "broma" que el presidente del Gobierno diga que quiere "abolir la prostitución" cuando "forma parte de un Gobierno que ha contratado prostitutas para ministros en empresas públicas". "Utilizar esa ley, la ley de abolicionismo de la prostitución, para blanquear su propio partido, nos parece un cinismo absoluto", ha apostillado. Y ha insistido en que "la familia de la mujer de Pedro Sánchez tenía negocios de saunas prostíbulos" de los cuáles se ha "beneficiado" el presidente del Gobierno "porque los pisos donde ha vivido y que ahora tiene alquilado y por el que reciben una remuneración han sido pagados con los rendimientos de esas empresas". Muñoz ha resaltado que habrá gente que piense que una sauna "es un spa" pero "las saunas de la familia de Begoña Gómez, que ella regentaba y llevaba las cuentas, eran sitios donde se intercambiaba sexo, unas veces libre y otras veces mediante pago". "En ocasiones con inmigrantes jóvenes que venían a prostituirse. Por lo tanto, yo creo que la verdad es dura, yo lo comprendo, pero es la verdad", ha manifestado. La dirigente del PP ha criticado la "soberbia" con la que el jefe del Ejecutivo acudió a la Cámara, que ella cree que es propia de "quien está entre la espada y la pared", y que además buscase "compararse" con Feijóo, que es una persona "con una trayectoria intachable". ANTICIPA UNA OPOSICIÓN EN LOS ACTUALES SOCIOS DEL GOBIERNO Por otra parte, en una entrevista en el programa '120 minutos' en TeleMadrid, recogida por Europa Press, Muñoz ha avisado que los socios de investidura del Gobierno han adoptado una estrategia de "ataque" hacia el Partido Popular, algo que ha definido como un inicio de oposición a un hipotético gobierno liderado por Alberto Núñez Feijóo. "Probablemente muchos ya se están preparando para ser la oposición al gobierno de Feijóo, y estaban ya ensayando en el pleno de esta semana. Los socios no están en una cuestión de confianza, lo que están es en una cuestión de conveniencia, que les conviene a ellos un Sánchez débil", ha aseverado. Muñoz ha insistido en criticar al Gobierno sobre las medidas anticorrupción presentadas durante el pleno de este miércoles y ha avisado que "la única medida anticorrupción que podía traer Pedro Sánchez era la de dimitir y convocar elecciones". "No puede ser que quien ha metido la organización criminal en el Gobierno de España y en su partido quien diga ahora que quiere regenerar la política", ha sentenciado.