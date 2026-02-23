España: el PP y Podemos objetan la decisión de Pedro Sánchez

"Se están dando pasos hacia el colapso total", añadió la portavoz del Partido Popular, compartiendo el mensaje en la misma red social que Pedro Sánchez.

A su vez, el portavoz del partido de izquierdas español Podemos, Pablo Fernández, calificó de "insuficiente" la iniciativa de desclasificar documentos del intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, anunciada hoy por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "Nos gustaría ver una reforma de la ley de secretos oficiales y que se acorten los plazos" para la desclasificación, declaró Fernández en rueda de prensa. "Como noticia, no nos parece mala, pero es insuficiente", insistió.

Por su parte, Antonio Maillo, coordinador federal de Izquierda Unida (IU), perteneciente a la confederación Sumar —aliada del PSOE en el gobierno progresista—, celebró la desclasificación como una "buena noticia", pero también la calificó de "insuficiente".

"Es una noticia nueva y también insuficiente", declaró Maillo en rueda de prensa. "Aún está pendiente una nueva ley de secretos oficiales", señaló, refiriéndose a la reforma que lleva tiempo debatiéndose en el Parlamento. "Yo habría desclasificado los documentos y lanzado otra batalla para sustituir la infame ley franquista de secretos oficiales", añadió, refiriéndose a la legislación aún vigente. "Es un paso decisivo", concluyó.

