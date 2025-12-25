España: El Santiago Bernabéu, una "mina de oro"

La temporada pasada, Real Madrid ingresó 79 millones de euros sólo en actividades comerciales dentro del estadio, de los cuales 52 millones de euros correspondieron a visitas guiadas, 15 millones de euros a eventos y conciertos y más de 10 millones de euros a restaurantes.

El reporte indica que Real Madrid espera que los ingresos de esta temporada sólo por visitas aumenten un 31%, alcanzando cifras sin igual ni siquiera para una de las atracciones más populares de la capital de España, el Museo del Prado, que ingresó 27 millones de euros en entradas en 2023.

También se prevé un crecimiento en el sector de la restauración y la organización de eventos internacionales, mientras que se están realizando obras de insonorización para permitir la reanudación de los conciertos. (ANSA).