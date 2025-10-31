España: el Supremo insta a la Audiencia Nacional a investigar los pagos del PSOE en metálico a Ábalos y Koldo
España: El Supremo insta a la Audiencia Nacional a investigar los pagos del PSOE en metálico a Ábalos y Koldo
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
MADRID, 31 Oct. 2025 (Europa Press) -
El magistrado del Tribunal Supremo que investiga el 'caso Koldo' ha instado a la Audiencia Nacional a que investigue los pagos en metálico que realizó el PSOE en favor del exministro José Luis Ábalos y el exasesor Koldo García.
En un auto, el instructor Leopoldo Puente envía la investigación al juez Ismael Moreno y le hace llegar el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el que se recogen pagos en metálico, así como las declaraciones del exgerente del partido y de una trabajadora de Ferraz sobre los pagos en efectivo. ((HABRÁ AMPLIACIÓN))
