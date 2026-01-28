España: el tren de alta velocidad Madrid-Sevilla retoma en 10 días

La declaración fue realizada a través de un mensaje en X.

Puente informó que se recibió autorización judicial para proceder con el restablecimiento de la infraestructura en el tramo donde ocurrió el accidente.

"Nuestro objetivo es que esté concluido en un plazo de 10 días", añadió el ministro, asegurando que tras las reparaciones, se reanudará el servicio en toda la línea Madrid-Sevilla.

El incidente, que involucra a un tren 'flecha roja' Iryo, ocurrió cuando los tres últimos vagones del tren descarrilaron en Adamuz, invadiendo la vía adyacente y colisionando frontalmente con un tren Alvia de Renfe que circulaba en la dirección opuesta.

El choque, que se produjo a más de 200 kilómetros por hora y con aproximadamente 500 pasajeros a bordo, fue devastador, resultando en la caída de dos vagones del Alvia por un despeñadero.

Desde el día del accidente, investigadores han estado trabajando en el lugar para realizar los informes necesarios, durante y después de las difíciles operaciones de recuperación de las víctimas y del retiro de los trenes destrozados de las vías. Un tribunal andaluz ha abierto una investigación sobre el siniestro.

Inicialmente, la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) ha planteado que el descarrilamiento podría haber sido causado por una "fractura" en una de las vías, que había sido recientemente reemplazada, posiblemente debido a un defecto en la soldadura con otra vía más antigua.

Los trabajos de renovación de la línea se habían completado en mayo de 2022 con un coste total de 780 millones de euros.

(ANSA).