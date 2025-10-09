España eleva previsiones para cereales de la UE; el maíz supera las expectativas

PARÍS, 9 oct (Reuters) - Expana elevó su previsión mensual para la producción de cereales de la Unión Europea en la campaña 2025/26, proyectando que la producción de trigo blando alcanzará un máximo histórico y la de cebada un máximo de 17 años.

En sus últimas previsiones sobre cereales, Expana ha aumentado en 0,3 millones de toneladas métricas su estimación de producción de trigo blando de la UE para esta temporada, con respecto a la previsión del mes pasado, situándola en 136,4 millones de toneladas, lo que supone un aumento de 22,8 millones de toneladas con respecto a la cosecha 2024/25, afectada por las lluvias.

La producción de cebada también se revisó 0,2 millones de toneladas al alza, a 56,4 millones de toneladas, con un aumento interanual de 6,2 millones de toneladas.

En cuanto al maíz, Expana elevó su estimación de cosecha en 0,8 millones de toneladas a 56,5 millones de toneladas, después de que la cosecha resultó ligeramente mejor de lo previsto, aunque la cosecha sigue siendo 2,5 millones de toneladas inferior a la de la temporada pasada y la segunda más baja desde 2007.

A principios de octubre, la recolección del maíz estaba muy avanzada en la mayoría de las zonas de producción europeas, salvo en Polonia, donde el desarrollo de los cultivos lleva un mes de retraso.

"El contraste entre una buena cosecha de maíz en la mitad norte de la UE y unos resultados desastrosos en la mitad sur parece que será aún más pronunciado que en 2024/25", dijo Expana.

La consulta aún espera que las exportaciones de trigo blando de la UE repunten con fuerza esta temporada, pero dijo que el aumento parece que se verá frenado por la feroz competencia en los mercados internacionales, especialmente de origen estadounidense, australiano y argentino.

"Las exportaciones europeas, especialmente las francesas, tuvieron un comienzo lento en la nueva campaña. Sin embargo, las exportaciones francesas han cobrado cierto impulso en las últimas semanas gracias a la mayor competitividad del trigo francés", señaló. (Reporte de Sybille de La Hamaide. Editado en Español por Ricardo Figueroa)