España empata 2-2 con Turquía y sella su pasaje al Mundial 2026

SEVILLA, España, 18 nov (Reuters) - La selección de fútbol de España se aseguró el martes su plaza en el Mundial 2026 tras un tenso empate 2-2 con Turquía en Sevilla, terminando invicta en lo más alto del Grupo E a pesar de haber pasado un auténtico susto ante la resistencia de su rival.

Los campeones de Europa se adelantaron pronto en el marcador gracias a un gol de Dani Olmo en el minuto 4, pero Turquía, que necesitaba una victoria por siete goles para proclamarse ganadora del grupo, logró empatar por medio de Deniz Gul en el minuto 42. Turquía sorprendió entonces al público local al adelantarse en el minuto 54 gracias a un gol de Salih Ozcan desde el borde del área.

Sin embargo, Mikel Oyarzábal empató el partido ocho minutos después, evitando lo que habría sido la primera derrota de España en casa en una fase de clasificación, y Turquía tuvo que conformarse con una plaza en la repesca para el torneo del próximo año en Norteamérica.

"Muy felices por celebrar, que cuando entras en esta rueda de ganar por muchos goles siempre, cuando se empata y se consigue un objetivo grande parece que se está triste y con un sabor agridulce", dijo a TVE Marcos Llorente.

"Pero es momento de mirar atrás, ver el compromiso de todos y que se ha conseguido el objetivo. Creo que es un momento muy bonito de la selección y hay que disfrutarlo". (Información de Fernando Kallas Editado en español por Javier Leira)