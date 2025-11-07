España empezará en casa ante Islandia su fase de clasificación para el Mundial Femenino de 2027

MADRID, 7 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

La selección española femenina de fútbol, vigente campeona del mundo, ya conoce las fechas en las que disputará sus partidos ante los combinados de Islandia, de Inglaterra y de Ucrania en la fase de clasificación para el Mundial de Brasil 2027, iniciándola frente a la selección islandesa.

Ese compromiso contra el equipo de Islandia, que actualmente es 17º en el ranking de la FIFA, será el 3 de marzo de 2026. El segundo partido de la 'Roja' dentro del Grupo A3 será el 7 de marzo de 2026 ante las ucranianas, inquilinas del puesto 34 en dicho ranking.

"La segunda ventana FIFA del año traerá el desplazamiento a Wembley y el choque de vuelta ante Ucrania", indicó la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) en su página web, al respecto de unos encuentros programados para el 14 de abril y el 18 de abril de 2026, respectivamente.

"Junio pondrá la guinda al pastel con los dos últimos partidos ante las campeonas de Europa en territorio nacional y ante Islandia en el país nórdico", concluyó la RFEF en su nota de prensa. Así, el camino de las pupilas de Sonia Bermúdez terminará los días 5 y 9 de ese mes.