España: En Aragón, el PP primero pero en caída, Vox avanza y tendrá más peso

En tanto, los ultraconservadores de Vox despegan y duplican su botín obtenido en las elecciones anteriores (2023), pasando de poco más del 11% al casi 18% de las preferencias y de 7 a 14 diputados regionales.

Los populares siguen, por tanto, lejos de la barrera de la mayoría absoluta (34 escaños), por lo que, al igual que en la anterior legislatura, necesitarán el apoyo de Vox para gobernar, con el partido de Santiago Abascal que sale de la contienda electoral en una posición claramente reforzada.

Así lo muestran los datos oficiales del escrutinio realizado esa noche, recogidos por los medios ibéricos tras el cierre de las urnas a las 20 horas.

El conteo confirmó lo que ya había surgido de los sondeos a pie de urna publicados justo después de la finalización de las votaciones, que ya anticipaban otro aspecto de relevancia política: la derrota del Partido Socialista (PSOE), del que también forma parte el líder nacional Pedro Sánchez, que registra una caída del 29,5% al 24,5%, así como la pérdida de 5 de los 23 escaños que tenía en la legislatura anterior.

Como destaca el diario El País, se trata de un resultado histórico mínimo para los socialistas en la región.

Los resultados de la votación confirman, por tanto, el retroceso del área progresista tradicional ya pronosticado por las encuestas de la víspera, a lo que se añade el rendimiento negativo de Podemos, que queda fuera del Parlamento al perder el único diputado de la legislatura anterior.

A beneficiarse es el partido regionalista Chunta Aragonesista: los apoyos a esta formación se han prácticamente duplicado (del 5% a casi el 10% y de 3 a 6 escaños).

Las elecciones municipales de Aragón son la segunda etapa de un largo ciclo electoral en España, tras las elecciones del pasado 21 de diciembre en Extremadura, y que proseguirá en Castilla y León (15 de marzo) y en Andalucía (junio). (ANSA).