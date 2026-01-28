España: En el año de Gaudí emergen sus obras menos conocidas

La conmemoración fomentará la visita a tres de los edificios más desconocidos de Gaudí (1852-1926) en Barcelona: los Pabellones Gell (1884-1887), el Colegio de las Teresianas (1888-1889) y la Torre Bellesguard (1900-1909).

"Sabemos quién es Gaudí pero no conocemos realmente quién fue", dijo en la presentación del Año Gaudí 20266 su comisario, Galdric Santana.

Del máximo representante del modernismo catalán, las obras más conocidas y más visitadas en Barcelona, además de la Sagrada Familia, son la Casa Batlló, Patrimonio Mundial de la UNESCO desde 2005, y la Casa Mil….

"Hay muchas incógnitas y distorsiones sobre la obra de Gaudí debido a que en la guerra civil se perdió todo su despacho en la Sagrada Familia, que fue incendiado a propósito", explica Santana a ANSA.

"Se perdieron miles de planos, objetos, libretas de anotaciones y maquetas, cuyos trozos quedaron enterrados y todavía cien años después de su muerte se están reconstruyendo", cuenta.

En el segundo trimestre del año se inaugurará una ruta guiada con el nombre de "Gaudí desconocido" con la que se quiere revalorizar la época modernista del arquitecto en la zona alta de Barcelona, una de las más caras de España y que era muy rural en la época de Gaudí.

El conde Gell había comprado allí en los años 1883-84 fincas rurales y le pidió a Gaudí que le construyera la entrada a la finca, de 30 hectáreas, de su casa de vacaciones, hoy conocido como "Pabellones Gell", primera parada de la ruta desconocida del arquitecto.

Esta es también la primera obra en la que Gaudí utiliza la técnica del trencadis.

La puerta de la finca es un dragón, que reproduce parte del poema "Atlántida", del poeta Jacinto Verdaguer, a quien conoció.

"Gaudí transforma sus edificios en algo parecido a un poema o un libro", explica el guía Ferrán Garcés.

El joven Gaudí de aquellos años estaba lejos de su imagen desaliñado y con barba cuando falleció atropellado por un tranvía, pues era un joven dandy, que iba al teatro del Liceu, montaba a caballo y fumaba puros.

El Colegio de las Teresianas, abierto en 1889, es uno de los pocos edificios que sigue teniendo el mismo uso para el que se concibió -escuela, además de convento-, lleva abierto desde entonces, y es la casa madre de la comunidad de Santa Teresa de Jesús en Cataluña.

El colegio abrirá por primera vez sus puertas a los visitantes con motivo del Año Gaudí.

La Torre Bellesguard, un edificio cargado de historia y que conserva en los jardines los restos de su palacio medieval, fue restaurado por Gaudí integrando la arquitectura moderna con los vestigios medievales.

Abierto al público en 2013, en el siglo pasado fue hospital de maternidad.

El gobierno catalán dedica 6,5 millones de euros para conmemorar el centenario de la muerte de Gaudí, cuyo programa fue presentado hoy en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Barcelona, donde estudió el arquitecto.

Cuando le entregaron el título de arquitectura a Gaudí le dijeron: "No sabemos a quien le damos el título, a un loco o a un genio. El tiempo lo dirá". (ANSA).