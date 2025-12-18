España encarga 100 helicópteros a Airbus

18 dic (Reuters) -

El Gobierno español ha encargado 100 helicópteros a Airbus, informó el jueves el grupo aeroespacial europeo, en lo que dice será la mayor compra de helicópteros realizada hasta la fecha por la Dirección General de Armamento y Material de España (DGAM).

Airbus espera crear más de 300 puestos de trabajo altamente cualificados como parte del plan nacional de España para modernizar y ampliar la flota de helicópteros del país, dijo en un comunicado.

Los detalles financieros del acuerdo no han sido revelados. (Información de Gianluca Lo Nostro en Gdansk; edición de Milla Nissi-Prussak; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)