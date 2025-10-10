España es un miembro "comprometido" de la OTAN, afirman fuentes gubernamentales tras críticas de Trump

España es un miembro "de pleno derecho" y "comprometido" con la OTAN, afirmaron el viernes fuentes gubernamentales, horas después de las declaraciones de Donald Trump estimando que España debería ser "expulsada" de la OTAN por su gasto militar, que considera insuficiente.

"España es un miembro de pleno derecho y comprometido con la OTAN y cumple con sus objetivos de capacidad tanto como EE.UU.", indicaron estas fuentes a la AFP, después de que el presidente de Estados Unidos sugiriera la víspera que España sea expulsada de la organización debido a su incapacidad para cumplir con el requisito de gasto en Defensa del 5% que él había solicitado y que la Alianza acordó en una cumbre en La Haya el pasado junio.

