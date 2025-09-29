España espera que el acuerdo con el Mercosur se ratifique a finales de año

MADRID, 29 sep (Reuters) -

España espera que el acuerdo con el bloque comercial sudamericano Mercosur se ratifique este año, según dijo el lunes el ministro de Economía, Carlos Cuerpo. En virtud del acuerdo propuesto, el Mercado Común del Sur eliminará los aranceles sobre el 91% de las exportaciones de la Unión Europea, mientras que la UE eliminará progresivamente los aranceles sobre el 92% de las exportaciones del Mercosur en un periodo de hasta 10 años.

Algunos países de la UE, entre ellos Francia, han expresado sus dudas sobre el acuerdo. (Información de Corina Pons; redacción de Emma Pinedo; edición de Charlie Devereux; edición en español de Paula Villalba)