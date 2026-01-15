-España espera que la llegada de turistas siga creciendo en 2026

(Refunde con previsión, añade cita en el párrafo 2, añade detalles, cambia el titular)

MADRID, 15 ene (Reuters) -

España el año pasado 97 millones de turistas, dijo el jueves a la prensa el ministro de Turismo, Jordi Hereu.

"Si el crecimiento se sigue dando, llegaremos a los 100 millones de turistas extranjeros, pero no estamos centrados en eso", dijo Hereu, y añadió que la cifra del año pasado representó un aumento del 3,5% respecto a 2024, mientras que los ingresos por turismo aumentaron un 6,8% hasta 135.000 millones de euros (US$157.000 millones).

España es el segundo país más visitado del mundo después de Francia, y el turismo es una importante fuente de ingresos para la economía, que ha superado con creces a sus pares europeos en los dos últimos años.

Según el lobby de la industria turística Exceltur, se calcula que el sector representó el 13% del producto interior bruto español en 2025.

Hereu señaló que en los cuatro primeros meses de este año, incluidos los ajetreados festivos de Semana Santa, las autoridades prevén un aumento del 3,7% en el número de visitantes extranjeros, hasta 26 millones de personas, que gastarán 35.000 millones de euros, un 2,5% más que en el mismo periodo del año anterior.

El auge del turismo en el país mediterráneo, a la vez que impulsa su economía, ha provocado tensiones en muchos puntos de atracción de visitantes por su efecto indirecto en los precios de las viviendas, la congestión y los problemas de degradación de los recursos naturales.

Algunos destinos populares como Ibiza han tomado medidas enérgicas contra los alquileres de corta duración.

Hereu afirmó que el modelo español se estaba alejando de la estacionalidad, ya que los datos mostraban que el gasto de los turistas había crecido un 53% en temporada baja y media en comparación con el año 2019, anterior a la pandemia, y un 34% en temporada alta.

Dos tercios de los turistas que visitaron España en 2025 tienen intención de volver, porque la consideran un lugar seguro, dijo el ministro, quien añadió que no había señales de que las cuestiones geopolíticas mundiales afectaran a la disponibilidad de vuelos o a las tendencias de reserva.

(1 US$ = 0,8595 euros) (Información de Corina Pons; redacción de David Latona; edición de Andrei Khalip y Hugh Lawson; edición en español de María Bayarri Cárdenas y Patrycja Dobrowolska)