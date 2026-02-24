España espera recaudar 6.000 millones de euros con la venta de bonos sindicados a 30 años

MADRID, 24 feb (Reuters) - España espera recaudar 6.000 millones de euros (US$7.100 millones) en una venta sindicada de un nuevo bono de referencia en euros a 30 años con vencimiento el 31 de octubre de 2056, según informó el Tesoro español.

La demanda inicial superó los 75.000 millones de euros (US$88.400 millones), añadió el Tesoro, confirmando un memorándum del gestor principal al que había tenido acceso anteriormente Reuters.

Madrid ha fijado la orientación inicial del rendimiento en torno a 8 puntos básicos por encima del bono en circulación.

España, que tiene previsto emitir 55.000 millones de euros netos en bonos en 2026, atrajo una demanda récord en una nueva venta de bonos a 10 años el mes pasado.

BNP Paribas, Citi, Credit Agricole CIB, Deutsche Bank, Goldman Sachs Bank Europe y HSBC han sido seleccionados para vender el bono, que vencerá el 31 de octubre de 2056.

(1 dólar = 0,8484 euros)

(Información de Yoruk Bahceli y Emma Pinedo; redacción de Emma Pinedo; edición de David Latona; editado en español por Patrycja Dobrowolska)